Final Fantasy 16 : un retour aux sources avec un univers médiéval en exclusivité sur PS5

Le nouveau Final Fantasy de l’éditeur japonais Square Enix sera un action-RPG qui renoue avec les anciens épisodes de la saga au niveau de la thématique. Bien que l’histoire s’annonce encore mystérieuse, il faut s’attendre à vivre des batailles épiques avec des invocations impressionnantes, effectuer des balades avec des chocobos pour explorer un univers inédit ou encore mettre à mal la menace d’étranges êtres capables de prendre une apparition humaine. Si la date de sortie est encore inconnue à ce jour, Final Fantasy 16 sera une exclusivité PS5. Un grand coup de la part de Sony, le rapprochement avec SE se confirme un peu après le deal temporaire pour Project Athia.

FINAL FANTASY XVI was just announced! We'll share more in 2021, so I hope you'll look forward to it!

I'll be the Producer for #FF16 while continuing to serve as the Producer & Director for #FFXIV. I'll strive to do my best on both!! – Naoki Yoshida https://t.co/6gwHdEYMfH

— FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) September 16, 2020