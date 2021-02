Final Fantasy 16 : Naoki Yoshida souhaite communiquer au bon moment

Le producteur de Final Fantasy 16 annonce vouloir limiter les annonces sur ce nouvel opus afin de ne pas montrer quelque chose d'à moitié prêt aux fans et créer de fausses attentes.

Sauveur du MMORPG de Square Enix qui continue d’être mis à jour régulièrement avec de nouveaux contenus, Naoki Yoshida est également en charge du prochain Final Fantasy qui sera exclusivement disponible sur PS5. Alors que de nouvelles informations sur l’action-RPG doivent être révélées d’ici les prochains mois, Yoshida-san a fait savoir au Washington Post qu’il ne comptait pas reproduire les erreurs du passé de l’éditeur japonais : “Nous ne voulons pas dévoiler quelque chose qui est à moitié prêt et provoquer des spéculations sur le titre. Avec n’importe quel fan de Final Fantasy, selon le FF que vous préférez, le point d’excitation aura tendance à être différent. Chaque personne aura probablement sa propre idée ou image de ce que devrait être le prochain Final Fantasy. Dire quelque chose à moitié prêt est certainement très risqué. Si l’on parle de quelque chose, quelqu’un va le prendre en considération, cela commencera à se répandre sur les réseaux sociaux et les gens vont former des attentes. Ainsi, avec Final Fantasy 16, chaque fois que nous révélons plus d’informations à son sujet, nous espérons montrer quel genre de jeu cela va être et quel genre d’excitation nous pouvons apporter.”

Final Fantasy 16 – Awakening Trailer

“L’hégémonie des cristaux contrôle la destinée du monde depuis trop longtemps…”