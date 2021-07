Final Fantasy 16 : Naoki Yoshida revient sur le doublage en anglais

L'enregistrement des voix anglaises dans Final Fantasy 16 de Square Enix est prioritaire grâce à la facial motion capture.

Le producteur de Final Fantasy 16 n’aime pas s’impliquer corps et âme dans l’enregistrement des voix concernant les jeux qu’il développe pour l’éditeur japonais Square Enix, mais cela ne l’empêche pas de donner des directives : “Cela fait maintenant huit ans que je travaille sur Final Fantasy XIV, mais je n’ai jamais assisté à une session d’enregistrement pour les voix. J’ai ma propre politique en la matière. Si j’y vais, comme j’écris aussi certains dialogues, je voudrais intervenir et donner mon avis, ce qui donnerait l’impression qu’il y a deux directeurs du son pendant toute la session. Et je pense que les doubleurs pourraient avoir du mal à accepter que le producteur/réalisateur intervienne et dise des choses différentes de ce que le directeur du son leur a dit. Je ne vais donc pas aux sessions d’enregistrement de voix. Je ne vais pas non plus aux sessions d’enregistrement de Final Fantasy 16 puisque ce n’est pas moi qui écris l’histoire. Lors des réunions, je donne mes opinions, par exemple ‘Je pense que cette réplique devrait être modifiée, compte tenu des émotions du protagoniste Clive…’, et l’équipe a fait un excellent travail en tenant compte de ces dernières.”

Priorité à l’anglais pour Final Fantasy 16

Dans une récente prise de parole, Naoki Yoshida indiquait que l’enregistrement des voix dans la langue de Shakespeare était dans un stade avancé. Il a donc décidé d’expliquer pourquoi lors d’une intervention chez Washagana TV : “Cette fois-ci, c’est l’anglais qui prime. Et nous nous sommes concentrés sur l’anglais britannique. Nous devons aussi enregistrer les mouvements du visage. Nous ne pouvons pas animer à la main toutes les séquences d’une scène. Donc, cette fois, nous faisons des captures de mouvement faciales complètes et nous y ajoutons des voix. Mais ces travaux ne sont pas entièrement des cutscenes. C’est l’une des raisons pour lesquelles la version anglaise est en avance sur les autres. Nous allons bientôt commencer la version japonaise.“