Final Fantasy 16 : Naoki Yoshida présente les personnages principaux et le monde

Suite à l’ouverture du site officiel de Final Fantasy 16, le producteur Naoki Yoshida revient sur l’intégration des Grands cristaux, des Eikons et des Maîtres dans l’action-RPG misant sur la thématique medieval fantasy : “Toute l’équipe de développement fournit actuellement un travail de titan pour vous proposer un tout nouvel opus digne de la saga Final Fantasy (…) Cette nouvelle aventure se déroule à Valisthéa, une terre parsemée de gigantesques montagnes de cristal étincelantes, appelées les Grands Cristaux. Ces Grands Cristaux ont dominé les royaumes alentour pendant des générations, en les gratifiant de leur Éther. La protection des Grands Cristaux a permis à ces royaumes de prospérer et à leurs peuples de vivre dans l’aisance. Objets de toutes les convoitises, les Grands Cristaux ont provoqué d’innombrables guerres tout autour d’eux, entraînant la naissance de nations comme le Grand-Duché de Rosaria, le Saint-Empire de Sanbreque, le Royaume de Waloed, la République Dhalmek et le Royaume de Fer, possédant toutes leurs propres cultures et idéologies. Suite à des affrontements répétés, une paix a été difficilement forgée entre ces nations, mais le funeste avènement de Blight commence à mettre en péril cette paix précaire (…) Si vous êtes un habitué de la licence, vous connaissez les Eikons sous le nom Invocations, et il s’agit à n’en pas douter des créatures les plus redoutables et les plus destructrices de Valisthéa. Dépositaires de pouvoirs capables de raser des nations entières, les Eikons vivent à l’intérieur d’êtres extraordinaires, appelés les Maîtres. Le traitement réservé aux Maîtres dépend des royaumes… Dans certains, ils sont érigés au rang de royautés, tandis que dans d’autres, ils sont considérés et utilisés comme des armes de guerre (…) Nous ferons notre prochaine annonce majeure courant 2021.”

