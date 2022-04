Final Fantasy 16 : le développement touche bientôt à sa fin

Square Enix devrait miser sur un lancement en 2023 pour Final Fantasy 16.

A l’occasion du lancement de la collection Uniqlo pour le 35ème anniversaire de Final Fantasy, Naoki Yoshida a dévoilé de nouvelles informations sur le nouvel opus qui sortira en exclusivité sur PS5 via une interview accordée au UT Magazine : “Nous en sommes aux ultimes étapes du développement. Notre objectif est de proposer un jeu complet, riche en histoire et en gameplay. Contrairement à un jeu en ligne qui implique de nombreux joueurs en même temps, FF16 offre une expérience différente se concentrant personnellement sur le joueur et vous immerge dans l’histoire. Je pense que l’histoire est très étoffée. Pour ceux qui ont grandi et réalisé que la réalité n’est pas tendre avec eux et qui se sont éloignés de Final Fantasy, nous espérons que FF16 sera un jeu qui pourra faire renaître la passion que vous aviez autrefois pour la licence.”

Du gameplay pour Final Fantasy 16 à la prochaine conférence de Sony ?

A la fin de l’année dernière, Naoki Yoshida, le producteur de Final Fantasy 16, avait fait savoir que des révélations devraient avoir lieu au printemps 2022 : “En tant que dernier ajout à la série Final Fantasy en cours de développement, FF16 a réuni une équipe importante composée de créateurs talentueux du monde entier. Cependant, dans un effort pour compenser les effets de COVID-19, nous avons dû décentraliser cette main-d’œuvre en permettant au personnel de s’acquitter de ses tâches à domicile. Cela a malheureusement entravé la communication du bureau de Tokyo, ce qui, à son tour, a entraîné des retards ou, dans des cas extrêmes, des annulations de livraisons d’actifs de nos partenaires d’externalisation. Cela dit, nous avons passé une grande partie de 2021 à résoudre ce problème et espérons voir réduit son impact au minimum d’ici la nouvelle année, ce qui nous permettra de mieux nous concentrer sur les tâches à accomplir : augmenter la qualité des ressources graphiques, affiner les mécanismes de combat, étoffer les batailles, mettre la touche finale aux cinématiques et en effectuer une optimisation graphique globale. Notre mission est d’être aussi actif que possible sur le jeu afin de le voir entièrement peaufiné“. Au vu du temps déjà écoulé, il est plus que probable qu’un événement soit programmé dans le courant de l’été. Reste à savoir si cela sera une conférence numérique de Square Enix ou Sony, son plus grand partenaire.