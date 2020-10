Final Fantasy 16 : le développement est bien avancé, une sortie “rapide” est espérée

Les bases du développement et le scénario de Final Fantasy 16 sont déjà bouclés.

Annoncé exclusivement sur PS5 dans l’immédiat, Final Fantasy 16 pourrait arriver sur la nouvelle console de Sony bien plus tôt que prévu. En effet, dans le cadre d’une nouvelle vague de recrutement visant à agrandir l’équipe en charge du nouveau JRPG de Square Enix afin de créer diverses zones et des cinématiques ainsi qu’améliorer certains aspects concernant le système de combat, il a clairement été dit que le chantier n’en était pas à ses balbutiements : “Nous avons déjà terminé le développement de base et l’écriture du scénario, et nous sommes en train de créer divers outils de développement, tout en continuant à produire des ressources à grande échelle et à élaborer des affrontements contre des boss. En outre, la plupart de nos collaborateurs travaillent à distance pour accomplir leurs tâches.”

Pour mémoire, un site officiel doit être lancé d’ici fin octobre avec de nouvelles informations sur l’univers de FF16 ainsi que les personnages principaux (Le Bouclier de Joshua, Joshua, l’Archiduchesse, l’unité d’élite en charge des Dominants et des Eikons). Enfin, selon Jason Schreier, ancien homme fort de Kotaku et journaliste chez Bloomberg, le jeu serait en développement depuis presque quatre ans.

Les Eikons dans Final Fantasy 16

Les invocations ont toujours eu une grande importance dans les Final Fantasy et cela ne va donc pas échapper à ce nouvel opus. Surnommées Eikons dans FF16, elles seront directement connectés à certains personnages principaux et auront une place importante dans l’histoire, mais également dans les combats :