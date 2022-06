Final Fantasy 16 est attendu pour l’été 2023

Valisthéa sera le théâtre de la douloureuse histoire de Clive Rosefield dans Final Fantasy 16 en exclusivité sur PS5.

Dans un monde où les Primordiaux, de puissantes créatures, sommeillent dans le corps de quelques élus appelés Émissaires, Clive Rosfield, un jeune homme dont le talent à l’épée lui vaut d’être nommé Gardien flamboyant, a pour devoir de protéger son jeune frère Joshua, l’Émissaire de Phénix. Mais des événements inattendus viendront bouleverser le protagoniste de Final Fantasy 16 et l’entraîneront sur la voie sombre de la vengeance.

Les principaux membres de l’équipe de développement de Final Fantasy 16

Producteur : Naoki Yoshida (Final Fantasy XIV, Dragon Quest X ,Final Fantasy X – Rhapsodies of Vana’diel)

Directeur en chef : Hiroshi Takai (Final Fantasy V, SaGa Frontier, The Last Remnant)

Directeur créatif et scénario original : Kazutoyo Maehiro (Final Fantasy XIV, Final Fantasy XII, The Last Remnant)

Directeur de la localisation : Michael-Christopher Koji Fox (Final Fantasy XIV, Final Fantasy XI, Final Fantasy VII Dirge of Cerberus)

Directeur artistique : Hiroshi Minagawa (Final Fantasy XIV, Final Fantasy XII, Final Fantasy Tactics)

Directeur des combats : Ryota Suzuki (Devil May Cry 5, Dragon’s Dogma, Marvel vs Capcom)

Character designer : Kazuya Takahashi (Final Fantasy XIV, Final Fantasy XI, Final Fantasy X)

Compositeur : Masayoshi Soken (Final Fantasy XIV, Lord of Arcana, Drakengard)

Du gameplay pour Final Fantasy 16

“Nous avons donné relativement peu de détails quant au système de jeu lors de nos précédentes annonces et interviews, mais ce nouvel aperçu devrait vous donner une idée plus précise de ce que comprendra le gameplay, à savoir des combats palpitants dans lesquels notre protagoniste Clive Rosfield usera de tout un arsenal d’attaques propres aux nombreux Primordiaux (invocations) du jeu. Sans parler des affrontements épiques entre les Primordiaux eux-mêmes qui vous plongeront au cœur de l’action“, déclare Naoki Yoshida, le producteur de Final Fantasy 16. “Grâce à la puissance de la PS5, vous embarquerez pour un voyage fluide, à l’histoire captivante et riche en sensations fortes qui ne vous laissera pas indifférents. Alors préparez-vous, l’attente touche à sa fin !”

Hiroshi Takai, game director de Final Fantasy 16, ajoute : “Dans notre dernière bande-annonce, nous vous présentons plusieurs Primordiaux et vous donnons un aperçu détaillé de notre système de combat haletant et de la liberté qu’il offre aux joueurs. Pour ce qui est du développement, j’ai le plaisir de vous annoncer que le jeu est entièrement jouable, du début à la fin. Il nous reste toutefois une montagne de travail, de l’optimisation au peaufinage des derniers détails, pour boucler cette ultime étape de finalisation. En attendant, restez à l’écoute. Nous ferons de notre mieux pour ne pas vous faire attendre trop longtemps d’ici notre prochaine annonce !“