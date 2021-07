Final Fantasy 16 devrait manquer le Tokyo Game Show 2021 Online

Square Enix pousse pour une présentation de Final Fantasy 16 lors de l'édition 2021 du Tokyo Game Show au format numérique, mais le producteur Naoki Yoshida estime qu'il n'est pas encore prêt.

Durant un énième rendez-vous dédié au MMORPG Final Fantasy XIV, Naoki “Yoshi-P” Yoshida a fait le point sur Final Fantasy 16 qui a brillé par son absence à l’E3 2021 : “Nous avons déjà tous les scénarios gravés dans le marbre, et l’enregistrement des voix pour la version anglaise est dans sa phase finale. Le développement se déroule bien. C’est assez difficile de s’assurer que la qualité est incroyable. Nous voulons que la prochaine annonce soit quelque chose que tout le monde regarde et dise ‘je vais acheter ce jeu !’. C’est pourquoi nous faisons beaucoup d’efforts pour nous assurer que la qualité est excellente (…) Je veux montrer quelque chose au TGS, mais je ne suis pas sûr que nous respecterons le délai pour faire cela. Je n’aime pas jeter des morceaux ici et là pour faire patienter les gens avec de petites mises à jour, je veux donc le montrer quand il sera prêt.”

Naomi Yoshida veut le meilleur pour Final Fantasy 16

Les invités Yoko Taro et Yosuke Saito se sont amusés de la situation. L’un a dit qu’il s’occuperait de faire une annonce au Tokyo Game Show 2021 Online si Yoshida-san n’est pas capable de le faire tandis que l’autre a fait comprendre qu’il fallait jouer la carte de la surprise jusqu’au bout même la présence de FF16 au TGS est peu probable. Néanmoins, Sony pourrait s’occuper de cela en décembre prochain avec le retour de la PlayStation Experience. A ce moment-là, il faudra s’attendre à un focus sur le système de combat et d’autres éléments inédits.