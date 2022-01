Fin de support pour les OnePlus 6 et OnePlus 6T

OnePlus met fin au support logiciel de ses OnePlus 6 et 6T après 3 mises à jour majeures d'Android.

Les fabricants de smartphones assurent un support assez limité de leurs appareils, mais il faut bien admettre que la durée de prise en charge a bien augmenté ces dernières années. Certains font mieux que d’autres sur ce point. Aujourd’hui, par exemple, OnePlus annonce la fin de la prise en charge de ses OnePlus 6 et 6T.

OnePlus met fin au support logiciel de ses OnePlus 6 et 6T

Cela fait quelques années maintenant que les OnePlus 6 et OnePlus 6T ont été commercialisés. Il n’est donc pas vraiment surprenant d’apprendre que le fabricant chinois vient d’annoncer la fin du support logiciel pour ces deux appareils.

Ces deux modèles avaient été lancés il y a environ 3 ans et, d’ordinaire, la plupart des fabricants d’appareils Android supportent leurs produits pendant environ 2 ou 3 ans en ce qui concerne les mises à jour logicielles majeures. Autrement dit, OnePlus reste dans la moyenne. La marque a tenu sa parole en offrant 3 mises à jour majeures à ces deux appareils. De fait, il est difficile de trouver à redire à cette décision, même si l’on comprend que certains possesseurs de cette génération puissent être déçus.

Après 3 mises à jour majeures d’Android

Dans un post sur son forum, OnePlus écrit : “Après trois mises à jour majeures et plus de trois ans de mises à jour au total, environ 60 versions bêta fermée et plus de 30 versions bêta publique, il est temps de fermer un chapitre et d’annoncer la fin du support logiciel officiel des OnePlus 6 et 6T.” Gardez bien à l’esprit que cela s’applique aussi aux mises à jour de sécurité.

L’entreprise avait changé sa manière de procéder lorsqu’elle avait lancé le OnePlus 8, expliquait qu’elle proposerait désormais au moins quatre années de mises à jour de sécurité et trois années de mises à jour majeures, mais cela ne s’applique qu’aux OnePlus 8 et appareils plus récents. Logiquement donc, les OnePlus 6 et 6T ne sont pas concernés. Et l’année prochaine, ce devrait être au tour des OnePlus 7 et 7T.