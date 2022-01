Fin de support pour le Google Pixel 3

Google met fin au support logiciel de son Pixel 3. L'appareil ne recevra plus de mises à jour d'OS ni de sécurité.

L’un des principaux avantages qu’ont les Apple iPhone par rapport aux smartphones Android, c’est la prise en charge au niveau logiciel par le fabricant. En effet, bien que la firme de Cupertino ne précise pas la durée de support de tel ou tel modèle, la marque à la pomme nous a habitués à un suivi logiciel actif d’environ 5 ou 6 années. C’est bien plus que ce que proposent aujourd’hui les fabricants d’appareils Android, avec “seulement” 2 ou 3 ans. Et si Google a déjà annoncé l’extension de cette durée pour ses téléphones récents, ce n’est pas le cas de ses modèles plus anciens.

En effet, ce mois-ci marquera la fin du support logiciel officiel du Pixel 3. L’appareil ne recevra donc plus de mises à jour logicielles. Cela ne veut pas dire que vous ne pourrez plus utiliser le smartphone, mais simplement que si vous voulez l’utiliser, il faudra bien garder à l’esprit que vous n’aurez plus droit à la moindre nouvelle fonctionnalité ou amélioration quelconque.

Savoir si 3 ans représente ou non une bonne durée de prise en charge est aujourd’hui sujet à débat. Certains changent de smartphones tous les deux ou trois ans, ce n’est donc pas un problème pour eux, mais pour d’autres, qui gardent leur appareil plus longtemps, ce peut être problématique. Cela étant dit, il semblerait que, dans le cas de Google tout du moins, ce ne soit pas un problème. C’est tout du moins ce qui ressort d’un communiqué transmis à 9to5Google.

Selon le communiqué en question : “Nous estimons que trois années de mises à jour de sécurité et d’OS offrent toujours aux utilisateurs une bonne expérience pour leur appareil.” La bonne nouvelle pour les clients de l’écosystème Google Pixel, c’est que, à compter du Pixel 6, la firme de Mountain View devrait offrir au moins 5 années de support logiciel. Autrement dit, celles et ceux qui gardent aussi longtemps leur téléphone pourront envisager plus sereinement leur achat.