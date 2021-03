Fin de support pour la version originelle de Microsoft Edge

Internet Explorer était arrivé dans une impasse, Microsoft se devait de repartir de zéro pour son navigateur web. Ce que le géant a fait avec Microsoft Edge. Aujourd'hui, une nouvelle étape est franchie.

Microsoft Edge est en place depuis quelques années maintenant et son histoire fut notamment marquée par l’existence de deux versions bien distance. À son lancement, le navigateur reposait sur un moteur propre à la firme de Redmond. Une version qui ne plaisait pas vraiment et qui fut rapidement remplacée par l’actuelle, basée sur le moteur Chromium – empruntée notamment par Google Chrome -. Et aujourd’hui, cette version originelle de Edge est désormais abandonnée par Microsoft.

Microsoft cesse le support de la première version de Edge

Lorsque Microsoft lançait Windows 10, le géant américain introduisait aussi un tout nouveau navigateur, Edge, un nouveau départ depuis Internet Explorer, compagnon de toujours de Windows. Cela étant dit, Edge n’a pas rencontré un franc succès, c’est le moins que l’on puisse dire, tout du moins dans cette version précise. Peu de temps après avoir l’introduite, Microsoft lance une toute nouvelle version, un Edge basé sur le moteur Chromium, pour remplacer la première version.

La mise à jour vers la version basée sur Chromium s’impose

Aujourd’hui, celles et ceux qui ne sont pas encore passés à cette nouvelle mouture n’auront bientôt plus le choix. En effet, Microsoft vient de mettre officiellement un terme au support de la version originelle de Edge. Autrement dit, le logiciel ne recevra plus aucune mise à jour de sécurité. Continuer de l’utiliser rendrait votre machine vulnérable.

À noter, quelle que puisse être la raison expliquant que vous n’ayez pas effectué cette mise à jour, la mise à jour de Windows 10 attendue pour avril viendra désinstaller automatiquement cette version originelle de Edge pour la remplacer par la nouvelle basée sur Chromium. Autrement dit, que vous vouliez ou non passer à cette nouvelle version, en avril, vous n’aurez plus le choix.

Cette nouvelle version de Microsoft Edge a été très bien accueillie par les critiques, elle se débrouille notamment bien mieux en termes de performances et le fait qu’elle soit compatible avec les mêmes extensions de Google Chrome simplifie grandement la transition aux utilisateurs.