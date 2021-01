Fin de partie pour Minecraft Earth le 30 juin prochain

Depuis que Microsoft a racheté Minecraft, le géant américain a de grands projets pour le jeu de type bac à sable. Et cela s'est déjà vu de plusieurs manières. Tout n'est cependant pas rose.

Lorsque Microsoft annonce le rachat de Minecraft en septembre 2014, on se dit que la firme de Redmond a de grands projets pour ce jeu ultra-populaire. Et à juste titre. La firme américaine met rapidement en place sa stratégie, faisant développer de nouveaux jeux dérivés, de grosses mises à jour et autre. Parmi les nouveautés, Minecraft Earth. Mais aujourd’hui, le temps a passé et la situation dans le monde est très compliquée.

Minecraft Earth ferme ses portes le 30 juin 2021

C’est en 2019 que Microsoft lançait Minecraft Earth. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Minecraft Earth est la version en réalité augmentée de Minecraft. Les utilisateurs peuvent créer des mondes Minecraft dans leur propre environnement réel en réalité augmentée. Une idée fort sympathique, une bonne utilisation de la technologie, qui venait surfer sur le succès d’un Pokémon Go.

Cela étant dit, aujourd’hui, un peu plus d’un an plus tard donc, il semblerait que le géant américain ait décidé que ceci ne fonctionnait plus, ou plus suffisamment bien tout du moins. À compter du 30 juin 2021, le jeu fermera ainsi ses portes. L’entreprise explique que l’idée était que les joueurs puissent jouer à Minecraft dans le monde réel mais avec la pandémie, cela n’est tout simplement plus possible.

Une décision difficile due à la crise sanitaire

Selon le communiqué de Microsoft, “Minecraft Earth a été pensé et conçu autour de la liberté de mouvement et du jeu collaboratif, deux choses qui sont aujourd’hui presque impossibles face à la situation mondiale actuelle. En conséquence, nous avons pris la décision difficile de ré-allouer nos ressources sur d’autres secteurs pour offrir une valeur supplémentaire à la communauté Minecraft et le support de Minecraft Earth s’achèvera en juin 2021.”

La firme américaine annonçait aussi que, avant la fermeture de toute la plate-forme, une dernière mise à jour sera déployée. Cette mise à jour a été réalisée pour rendre le jeu “aussi sympa que possible” et cela passe notamment par la suppression de toutes les microtransactions, la réduction des coûts des rubis, la réduction des délais et bien davantage. Autrement dit, Microsoft veut que les joueurs puissent faire tout ce dont ils ont envie facilement avant de dire adieu à leur jeu.

Et Microsoft termine en disant : “nous serons toujours reconnaissants envers l’incroyable talent de cette communauté Minecraft. Cette décision n’a pas été facile et nous faisons tout ce que nous pouvons pour que vous puissiez tirer le maximum de Minecraft Earth avant la fin.”