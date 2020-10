Fin de l’idylle entre Apple et Foxconn ?

Foxconn est l'une des plus grosses usines d'électronique du monde. Et Apple l'un des plus grands vendeurs d'appareils électroniques de la planète. Les deux étaient faits pour s'entendre. Mais aujourd'hui, leurs relations semblent s'éroder.

Bien que Foxconn soit une énorme société qui propose ses talents et ses moyens à d’autres sociétés pour fabriquer et assembler leurs produits, l’entreprise est le plus souvent associée à Apple. Ces deux géants ont bénéficié d’une très bonne relation mutuelle ces dernières années, avec Foxconn qui gérait la majorité de la production des produits de la marque à la pomme, notamment les iPhone. Mais toutes les bonnes choses ont une fin.

Le torchon brûle entre Apple et Foxconn

En effet, selon un rapport de The Information, il semblerait que cette belle idylle entre les deux multinationales arrivent aujourd’hui à son terme. Le rapport affirme que Foxconn serait actuellement très peu satisfait des profits qu’il tire de la fabrication des produits Apple.

Le rapport de The Information affirme aussi que Apple réalise une marge d’environ 40% sur ses produits mais que la marge de Foxconn ne se compte que sur un seul chiffre, autrement dit moins de 10%. Pour aider à augmenter leur marge, il semblerait que Foxconn ait opté pour la mise à disposition des équipements de ses usines qui sont propriété d’Apple pour aider d’autres entreprises à fabriquer ou tester leurs produits. Il est notamment question des machines de test des fréquences radio que Foxconn aurait utilisé pour tester les smartphones Huawei.

Il serait cependant difficile de faire sans le géant chinois

Le rapport révèle aussi que Apple avait accusé Foxconn d’avoir laissé des employés de Google accéder aux usines et à divers centres de l’entreprise en Chine, notamment les sites sur lesquels le châssis en métal du MacBook 12 pouces était fabriqué, et ce juste avant l’annonce officiel de l’appareil. La firme de Cupertino avait alors demandé à Foxconn de visionner les vidéos de surveillance et le registre des visites mais Foxconn aurait apparemment refuser d’accéder à cette demande.

Foxconn est toujours responsable de la majorité des productions d’Apple mais sous l’impulsion du PDG actuel de la marque à la pomme Tim Cook, l’entreprise a multiplié ses partenaires de production pour éviter de ne dépendre que d’une seule entité.