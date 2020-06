Files by Google se dote d’un dossier protégé par mot de passe

Il existe aujourd'hui de nombreuses solutions pour profiter de ses fichiers importants où que l'on soit. Certains sont plus évolués que d'autres, plus sécurisés aussi. Aujourd'hui, c'est le service Files by Google qui s'étoffe et accueille une fonctionnalité pratique.

Si vous utilisez Files by Google pour stocker et gérer vos fichiers, alors vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Google travaillerait que une fonctionnalité permettant de mieux protéger vos fichiers les plus importants des yeux indiscrets. C’est tout du moins ce qui ressort d’une étude de l’APK de l’application dossier “Safe” protégé par mot de passe.

L’application Files by Google proposera bientôt un dossier protégé

La fonctionnalité en elle-même est très simple. Dans ce dossier dédié, les utilisateurs pourront stocker leurs fichiers et les protéger par un code PIN. Dès lors, même si quelqu’un parvenait à avoir accès à votre téléphone déverrouillé pour fouiller dans vos fichiers, il ne pourrait pas avoir accès à ce dossier précis sans connaître le code PIN dudit dossier. À noter, ce code PIN devra être défini par l’utilisateur, ce n’est pas le même que celui du téléphone. Une protection supplémentaire qui éviter que quelqu’un qui connaisse votre code PIN puisse tout de même déverrouiller le dossier.

Avec accès par code PIN

Autre fait intéressant à noter, l’APK semble indiquer que le contenu de tout le dossier sera chiffré. En effet, un message d’avertissement précise que si d’aventure vous veniez à perdre votre code PIN, il sera impossible de récupérer les fichiers stockés dans ce dossier protégé. Pour l’heure, nul ne sait quand cette fonctionnalité sera déployée au grand public, ni même si elle le sera, mais le fait que le code soit présent dans l’APK laisse à penser que ce sera pour bientôt. Encore un peu de patience et vous pourrez augmenter la sécurité de vos fichiers stockés dans l’application Files by Google.