FIFA : Pierre Ménès ne commentera plus les rencontres virtuelles de la simulation footballistique

EA Sports met fin à sa collaboration avec Pierre Ménès pour la licence FIFA.

Depuis le début de la semaine, le consultant Pierre Ménès est dans la tourmente suite à la diffusion d’un documentaire de Marie Portolano pointant du doigt ses actes d’agression sexuelle, son attitude sexiste venu d’un autre temps et une remise en question inexistante devant les faits. Face aux réactions sur les réseaux sociaux, l’un de ses partenaires les plus connus avait annoncé qu’il allait potentiellement reconsidérer le rôle de commentateur de ce dernier dans le jeu vidéo FIFA : “Nous suivons attentivement les faits préoccupants reprochés à Pierre Menes car nous sommes très vigilants sur le comportement de nos athlètes et de nos partenaires. Compte tenu de ces éléments, nous examinons activement la suite de sa relation avec EA Sports.”

Pierre Ménès et FIFA, c’est fini

Quelques heures après la diffusion d’un premier communiqué, la décision est sans appel : “Il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d’EA Sports et la FIFA. Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. EA n’intégrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans FIFA 22 ni dans les versions ultérieures du jeu. Les joueurs qui ne souhaitent plus entendre les commentaires de Pierre Ménès ont la possibilité de mettre à jour leurs paramètres dans le jeu et sélectionner une autre langue parmi de nombreux choix. Bien que nous mettions immédiatement fin à notre relation avec Pierre Ménès et que ses commentaires ne seront pas intégrés dans FIFA 22 et les versions ultérieures du jeu, nous sommes sensibles aux désagréments que pourrait causer le retrait de ses commentaires dans le jeu actuel.”