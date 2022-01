FIFA Mobile peaufine son expérience authentique

Electronic Arts entre dans une nouvelle génération sur les smartphones avec la mise à jour majeure de FIFA Mobile.

Lancé depuis 2016 sur iOS et Android, FIFA Mobile se met à jour avec un moteur graphique retravaillé, de nouveaux paramètres techniques, de nouvelles options de caméras, de nouveaux stades, une météo dynamique, le réglage de l’horaire des matches (journée, début de soirée ou nuit), des commentaires audios (anglais, espagnol, espagnol d’Amérique Latine, portugais brésilien, russe, italien, allemand, néerlandais, arabe, mandarin, japonais), amélioration de qualité sonore des matchs (nouveaux chants de supporters, annonces de speakers dans le stade, discussions entre joueurs qui pourront être entendus durant les moments plus calmes sur le terrain) et surtout nouvelles fonctionnalités pour le gameplay (gestion d’équipe en temps réel, refonte du mode VS Attack, contrôle de l’endurance, contrôle des gestes techniques).

La nouvelle version de FIFA Mobile

“C’est le début du futur pour FIFA Mobile qui donne à des dizaines de millions de joueurs à travers le monde une expérience de football révolutionnaire et une flexibilité pour apprécier le jeu sur une très large gamme de générations d’appareils“, déclare Lawrence Koh, responsable principal de la marque FIFA Mobile chez EA Sports. “Cela a demandé un effort considérable de la part de nos studios EA China et EA Vancouver pour parvenir à ce que FIFA Mobile continue d’être la destination incontournable pour les fans de football à travers le monde pour s’affronter et faire équipe où qu’ils soient. Nous ne pouvions être plus excités à l’idée que les vétérans et les nouvelles générations de joueurs rejoignent l’aventure pour les années à venir“. Jace Yang, general manager d’EA China, ajoute : “Cette mise à jour majeure de FIFA Mobile a mis plusieurs années à voir le jour. Nous avons écouté les observations des joueurs dans le monde entier, ce qui nous a aidé à apporter de nouvelles fonctionnalités et améliorations à la jouabilité, et nous a permis de concevoir l’une des expériences de football les plus authentiques et immersives jamais vues sur des appareils mobiles.”