FIFA : le contrat pluriannuel entre Electronic Arts et l’UEFA a été reconduit

Electronic Arts annonce une extension sur plusieurs années du contrat avec l'UEFA afin que la licence FIFA demeure l'expérience de football interactif la plus authentique.

Avec 325 millions de ventes, FIFA est le leader incontesté des jeux de football et fait toujours autant la fierté du géant américain Electronic Arts qui ne pouvait que renouveler son partenariat avec l’Union of European Football Associations (UEFA). Le nouvel accord offre à la marque EA Sports FIFA les droits exclusifs de l’UEFA Champions League, ainsi que l’UEFA Europa League et la SuperCoupe UEFA. Ce partenariat a également vocation à faire grandir l’eChampions League, qui demeure un tournoi important faisant partie intégrante du programme de compétition EA Sports FIFA Global Series.

“Notre vision est de créer l’expérience de football la plus authentique, la plus sociale et la plus connectée en proposant nos jeux sur plus d’appareils, dans plus de pays et à plus de fans à travers le monde“, a déclaré DJ Jackson, vice-président de la marque EA Sports. “EA Sports continue de transformer rapidement la façon dont les fans consomment le sport, faisant évoluer le football d’une expérience passive et programmée à une expérience interactive, accessible à tout moment. C’est un jeu international, et EA Sports fait tout ce qui est en son pouvoir pour connecter davantage les joueurs, les athlètes, les clubs et les ligues et développer l’amour du football à l’échelle mondiale.”

Le futur de la licence FIFA chez EA