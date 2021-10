FIFA : la rupture avec Electronic Arts ne cesse de se dessiner

L'éditeur américain Electronic Arts devrait bien délaisser la marque FIFA alors que la fédération sportive internationale du football entend adopter un nouveau positionnement commercial dans le domaine des jeux vidéo et de l’eSport.

Près de trente ans après que l’instance dirigeante du football mondial ait cédé le nom FIFA pour les jeux de foot développés par Electronic Arts, l’histoire pourrait finalement prendre fin à cause d’une lutte d’influence. Alors que la dixième et dernière année de contrat qui lie les deux parties se terminera après la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les négociations pour le renouvellement, initiées depuis déjà deux ans, bloquent au niveau des sommes demandées et des droits d’exclusivité.

Sales of the FIFA video game series have produced billions of dollars for its maker, EA Sports, and hundreds of millions in licensing payments for soccer's governing body. And now all that money may be at risk. @tariqpanja on some high-stakes talks: https://t.co/J8uQilQfr2 — NYT Sports (@NYTSports) October 13, 2021

La FIFA exige plus d’un milliard de dollars sur un cycle de quatre ans au vu des ventes que réalise la simulation footballistique d’EA (20 milliards de dollars de chiffre d’affaires au cours des deux dernières décennies), une référence pour la majorité des amateurs du genre depuis la fin des années 2000. Mécontent de la pression qui planent sur ses épaules, en plus d’une somme jugée trop folle, l’éditeur américain n’a pas hésité à communiqué officiellement sur un potentiel changement de nom pour ses futurs jeux de football. Le récent dépôt de marque EA Sports FC, enregistré auprès de l’Union Européenne et des autorités britanniques, ouvre ainsi grandement la porte à la fin d’une collaboration historique.

Plusieurs acteurs de l’industrie vidéoludique pourraient mettre la main sur la licence FIFA

Après la conclusion d’une vaste évaluation stratégique du secteur du divertissement électronique, la FIFA a dévoilé son avenir à long terme sur le marché des jeux vidéo dans un communiqué qui confirme que la disparition du nom FIFA sur les jeux de football EA Sports semble de plus en plus inévitable : “Pour les parties prenantes du football, les jeux vidéo et l’eSport ne devraient à l’avenir pas dépendre d’une seule partie contrôlant et exploitant l’ensemble des droits. Les entreprises de technologie et de téléphonie mobile se livrent aujourd’hui une concurrence féroce pour s’associer à la FIFA, à ses plateformes et ses tournois mondiaux. En conséquence, la FIFA a pris contact avec divers acteurs du marché, notamment des développeurs, des investisseurs et des analystes, afin d’élaborer une vision à long terme du secteur des jeux vidéo, de l’eSport et du divertissement interactif. L’instance entend ainsi s’assurer de travailler avec des partenaires adéquats et dotés des compétences spécialisées requises afin de pouvoir offrir aux supporters et aux consommateurs la meilleure expérience et les meilleures offres possibles.”

Partout dans le monde, les jeux vidéo et l’eSport connaissent une croissance sans pareille, comme l’illustre la diversité des types de jeu existants ou qui voient régulièrement le jour. À cet égard, la FIFA se réjouit de pouvoir utiliser la Coupe du Monde de la FIFA (et son audience cumulée de 4 milliards de téléspectateurs) et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA (et son audience cumulée de 1,2 milliard de téléspectateurs) comme plateformes de lancement et d’intégration pour de nouveaux jeux passionnants et des offres eSports inédites.

Electronic Arts garde la FIFPRO dans sa poche

En parallèle de cet épineux dossier, Electronic Arts s’est vite empressé de prolonger son contrat avec l’organisation qui représente les joueurs professionnels à l’échelle mondiale, à savoir la FIFPRO, pour continuer d’utiliser les images et noms des athlètes : “Nos fans nous rappellent régulièrement que l’un des aspects les plus importants de l’expérience EA Sports est l’immersion profonde créée à travers l’utilisation authentique des plus grandes ligues, équipes et talent au monde. C’est ainsi que nous continuons à brouiller les frontières entre les mondes physiques et virtuels du football. La FIFPRO va continuer à être un partenaire important tandis que nous concevons la nouvelle génération des expériences de football EA Sports pour les joueurs à travers le monde.”

Au cours des 28 dernières années, EA Sports (filiale d’Electronic Arts) a créé le plus important jeu de sport au monde – adoré par les fans, les joueurs et la communauté du football dans le monde. La force collective de la franchise de football d’EA Sports est soutenue par plus de 300 partenaires de licences, dont la FIFPRO, qui aide à fournir au jeu une authenticité sans précédent, à la fois maintenant et dans le futur. En plus des milliers de noms de joueurs et de ressemblance qui sont compris dans l’accord de licence avec FIFPRO, les expériences de football d’EA Sports sont les seuls endroits où les fans peuvent jouer aux compétitions iconiques telles que l’UEFA Champions League, la CONMEBOL Libertadores, la Premier League, la Bundesliga, et LaLiga Santander.