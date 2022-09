FIFA+ Collect, la plateforme NFT de la Fédération Internationale de Football Association

Construite sur Algorand (ALGO), une blockchain à faible coût, neutre en carbone et accessible via de multiples devises et méthodes de paiement, FIFA+ Collect sera disponible via FIFA+ dans le courant du mois de septembre en trois langues (anglais, espagnol et français) sur tous les appareils connectés et mobiles.

Avec FIFA+, les fans de football du monde entier pourront bientôt collectionner des articles numériques uniques au format NFT liés à des moments forts de la Coupe du Monde de la FIFA et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Plusieurs collections, dont certaines exclusives qui sortiront en édition limitée, permettront de mettre la main sur des clips vidéo, des images et des œuvres d’art des moments devenus “classiques” ou “légendaires” comme le doublé de la tête de Zidane, la main de dieu de Maradona, le bijou de Dennis Bergkamp, l’arrêt du siècle de Gordon Banks ou encore le but d’anthologie de Michael Owen.

The journey to greatness always starts with one moment.@FIFAPlusCollect gives you the opportunity to feed your fandom like never before with digital collectibles of the most unforgettable moments in football. Join the FIFA+ Community today https://t.co/OUT2RQIeYt pic.twitter.com/6ugCcVVKNj — FIFAPlusCollect (@FIFAPlusCollect) September 2, 2022

Romy Gai, directeur des affaires commerciales de la FIFA, déclare :

Partout dans le monde, la manière dont les supporters vivent le football évolue de manière passionnante. Désormais, les articles à collectionner de la FIFA seront à la disposition de tout un chacun, démocratisant ainsi encore davantage l’accessibilité à la Coupe du Monde. Comme avec les souvenirs et les images autocollantes, il s’agit d’une opportunité unique pour les fans de découvrir leurs stars préférées et des actions emblématiques sur de nouvelles plateformes.

En plus de développer la stratégie patrimoniale numérique de la FIFA, Algorand est la plateforme blockchain officielle de la fédération sportive internationale du football, du futsal et du beach soccer et propose une solution de portefeuille blockchain officielle. Elle figure également parmi les supporters régionaux de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 en Amérique du Nord et en Europe, en plus bénéficier du titre de sponsor officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023.

W. Sean Ford, directeur général par intérim d’Algorand, explique :

Via une blockchain publique décentralisée et évolutive, la plateforme de la FIFA est le premier résultat tangible du partenariat technique récemment annoncé entre la FIFA et Algorand. L’engagement de la FIFA à faire le pont vers le web 3.0, facilité par Algorand, témoigne de son esprit d’innovation et de sa volonté d’interagir de manière directe et transparente avec les amateurs de football du monde entier.