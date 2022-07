FIFA 23 : un nouveau standard dans le réalisme avec la technologie HyperMotion 2

Le dernier FIFA d'EA Sports sera le FIFA le plus complet à ce jour.

Réservée aux consoles next-gen, HyperMotion 2 va permettre à FIFA 23 de proposer une authenticité sans égal avec un gameplay encore plus avancé et immersif sur le terrain : “Les mouvements des joueurs et des équipes à travers le terrain sont encore plus réactifs, intelligents et authentiques, que ce soit lors de protections de balle face aux défenseurs ou lors de duels aériens face à un attaquant en tant que gardien de but. Les joueurs pourront aussi s’attendre à un tout nouveau système intelligent de dribbles, une transition plus fluide et naturelle lors des tirs, de nouvelles mécaniques d’accélération et même des améliorations dans les placements des joueurs“.

Améliorations et d’innovations

Ce nouvel opus va également offrir une variété de d’améliorations et d’innovations à travers plusieurs modes comme Carrière, Clubs Pro, Volta Football ou encore le célèbre FIFA Ultimate Team (FUT). Un nouveau système de coaching du Centre d’Entraînement permettra aux joueurs débutants et aux joueurs expérimentés d’apprendre facilement les fondamentaux de FIFA 23 et améliorer leurs aptitudes avant de se lancer dans un match. Enfin, des fonctionnalités de cross-play vont également connecter et engager les fans comme jamais auparavant.

“Nous avons repoussé les limites du réalisme dans FIFA 23 à travers HyperMotion2, en utilisant une technologie de pointe pour capturer des équipes professionnelles de femmes et d’hommes dans des rencontres en pleine intensité, ce qui se traduit par des millions de points de données en nouvelles animations en temps réel“, déclare Nick Wlodyka, directeur général d’EA Sports. “Le résultat est le mouvement le plus naturel et réaliste jamais vu dans un jeu de football et combiné à l’intégration des Coupes du Monde masculine et féminine, les équipes de clubs féminines et les fonctionnalités de cross-play, cela immergera les joueurs et les fans de football du monde pour les années à venir.”

FIFA 23 et l’inclusivité

Pour la première fois, FIFA 23 mettra en avant les équipes féminines de la Barclays Women’s Super League et de la Division 1 Arkema au lancement afin d’étendre son rang en tant qu’expérience de football la plus authentique au monde, mais également pour faire avancer les contenus inclusifs dans le divertissement.

Navin Singh, directeur commercial de la fédération anglaise de football, indique :

“Je suis ravi que la Barclays Women’s Super League soit l’un des tous premiers championnats féminins de clubs à apparaître dans FIFA 23, étant donné que la franchise a historiquement toujours eu l’une des communautés de joueurs les plus engagés au monde. Cette visibilité accrue qu’une marque mondiale comme EA Sports va apporter à notre championnat, nos équipes et nos joueurs ne peut être sous-estimée. Cela vient renforcer notre ambition d’ouvrir la Barclays Women’s Super League et de la rendre encore plus accessible à de nouvelles audiences à travers le monde”

François Vasseur, directeur marketing de la fédération de football française, ajoute :

“Ce partenariat entre la D1 Arkema et EA Sportsest une excellente nouvelle pour le championnat, les clubs, les joueuses, mais aussi les fans qui, dès cette année, vont pouvoir découvrir leurs joueuses préférées et des activations originales. Il s’agit d’une nouvelle étape importante pour la D1 Arkema en tant que championnat leader suivi dans le monde entier.”

Les joueurs pourront également découvrir le summum du football international masculin et féminins dans FIFA 23 avec la Coupe du Monde FIFA 2022 au Qatar et la Coupe du Monde FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande au sein du même jeu grâce à des mises à jour après le lancement sans coût supplémentaire.

Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva remplacent Hervé Mathoux et Pierre Ménès pour les commentaires dans FIFA 23

“En tant que fans absolus de football, la franchise FIFA est incontournable dans notre quotidien. Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de nous associer à ce jeu extrêmement populaire et de pouvoir apporter notre style propre aux commentaires dans cette nouvelle édition“, indiquent Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva, les commentateurs des matchs de LaLiga (première division espagnole) sur BeIN SPORTS France.

“C’est un véritable honneur de pouvoir rythmer les matches des joueurs et d’annoncer les moments les plus spectaculaires de leur parcours de jeu.”

Développé par EA Vancouver et EA Roumanie, FIFA 23 sera disponible le 30 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia et PC. A noter que l’accès anticipé pour l’édition Ultimate commencera trois jours avant. ​Les joueurs peuvent précommander la nouvelle mouture de la simulation de football d’Electronic Arts dès à présent afin de recevoir des contenus supplémentaires.