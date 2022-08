FIFA 23 : les Héros FUT vont se transformer en super-héros Marvel

En collaboration avec les artistes légendaires de Marvel, les Héros FUT de FIFA 23 seront illustrés et inspirés par les super héros de la maisons d'édition américaine de comics pour célébrer les moments les plus impressionnants de leur carrière.

En reconnaissance de leurs carrières mémorables en club et en pays, chaque Héros FUT FIFA World Cup recevra un objet FUT illustré spécial au lancement du mode de jeu de la Coupe du Monde en fin d’année, les versions de base des Héros FUT étant disponibles au lancement de FIFA 23, soit le 30 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia et PC. A noter que les joueurs qui précommanderont l’Ultimate Edition de FIFA 23 avant le 21 août prochain recevront également un élément Héros FUT FIFA World Cup à durée limitée, ainsi que de nombreux autres avantages.

