FIFA 23 : le Piemonte Calcio redevient la Juventus

La Juventus est de retour dans un jeu FIFA pour la première fois depuis 2019.

L’équipe italienne de la famille Agnelli (Stellantis, Ferrari, PartnerRe) était un acteur incontournable de la simulation de football d’Electronic Arts pendant de nombreuses années jusqu’à ce qu’il soit décidé, en juillet 2019, que Konami en ferait un club partenaire exclusif d’eFootball Pro Evolution Soccer 2020. Ce contrat d’exclusivité était un accord pluriannuel, ce qui signifie que la Juventus ne figurait pas dans FIFA 20, FIFA 21 ou FIFA 22. Pour contrer cela, elle est apparue sous le nom de Piemonte Calcio, avec un kit et un logo fictifs. Mais après trois ans, l’éditeur américain peut de nouveau compter sur la Juventus dans FIFA 23 dont la sortie est prévue pour le 30 septembre prochain sur sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia et PC.

Juve per sempre sarà.

Nuove stelle nasceranno come gli eroi prima di loro 🖤🤍 La storia di un grande amore raccontata da @ClaMarchisio8! Oggi annunciamo una nuova partnership @EASPORTSFIFA. La Juve è tornata su #FIFA23 🎮 — JuventusFC (@juventusfc) July 25, 2022

“Nous sommes excités de réaffirmer notre engagement profond au côté du football italien à travers ce partenariat exclusif avec la Juventus“, déclare David Jackson, vice-président de la marque FIFA chez EA Sports. “Ce club phénoménal représente beaucoup pour nous et nos fans, et ce partenariat permettra de continuer à délivrer les expériences interactives de football les plus authentiques et les plus complètes dans FIFA 23 et au-delà“. Giorgio Ricci, chief revenue officer de la Juventus, ajoute : “Nous sommes fiers de faire notre retour au côté d’EA Sports. Cet accord dépasse le concept du partenariat traditionnel. Ce projet commun vise à se tourner vers le futur, échanger avec une nouvelle génération, et prendre part aux nouvelles tendances dans les domaines de la culture urbaine et du lifestyle. Nous avons choisi EA Sports et FIFA pour avancer plus loin car ce partenaire partage notre vision et notre ambition. Nous sommes ravis d’effectuer ce parcours avec une marque qui possède de fortes valeurs autour de l’originalité, l’unicité, et l’innovation, autant que la Juventus.”

FIFA 23 et Juventus

Ce nouveau partenariat signifie le retour du nom, des kits et du logo de la Juventus, ainsi que du stade Allianz, le domicile du club, dans FIFA 23. L’ancien joueur Claudio Marchisio sera ajouté au jeu en tant que FUT Hero, et le joueur actuel de l’équipe, Dusan Vlahovic, sera un ambassadeur du jeu. On ne sait pas encore ce que cet accord signifie pour Konami et eFootball, qui compte actuellement la Juventus comme l’un de ses principaux clubs partenaires. Étant donné qu’eFootball n’est plus constitué d’épisodes annuels mais d’un seul jeu de football free-to-play en constante évolution, il pourrait s’avérer un peu plus difficile pour Konami de retirer l’équipe du jeu si l’accord exclusif d’EA l’exige.