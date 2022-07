FIFA 23 : EA Sports mise sur Kylian Mbappé et Sam Kerr

Kylian Mbappé et Sam Kerr sont les ambassadeurs de FIFA 23.

Si les athlètes Kylian Mbappé et Sam Kerr se partageront la jaquette de l’Edition Ultimate de FIFA 23, le prince de Bondy sera la star de l’Édition Standard à l’échelle mondiale. La seule joueuse féminine à avoir remporté le titre de meilleur buteur dans trois différents championnats sur trois différents continents sera tout de même présente sur la jaquette de l’Édition Standard de FIFA 23 mais exclusivement en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Kylian Mbappé, la passe de trois avec FIFA 23

“Je suis ravi d’avoir été choisi pour être sur la jaquette d’un FIFA pour la troisième fois, et je suis encore plus comblé de partager la jaquette pour rendre hommage au football féminin avec une grande joueuse comme Sam Kerr“, déclare Kylian Mbappé, attaquant du Paris Saint-Germain et icône mondiale du football. “En tant que gros fan du jeu, je suis excité pour le dernier FIFA d’EA Sports et je suis impatient de tous vous voir sur le terrain.”

“C’est un honneur et un rêve qui se réalisent de figurer sur la jaquette de FIFA 23. Ça a été incroyable de travailler avec Kylian Mbappé et toute l’équipe d’EA Sports“, explique Sam Kerr, attaquante de Chelsea FC et capitaine de l’Equipe Nationale Féminine de l’Australie. “J’ai hâte que les fans puissent obtenir leur copie du jeu.”