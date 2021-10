FIFA 22 : le roi du jeu de foot conserve sa couronne sans difficulté

Les vedettes du ballon rond comme David Beckham, Zinedine Zidane, Son Heung-min ou encore Kylian Mbappé célèbrent la sortie de FIFA 22 avec la campagne "HyperMotion Begins".

Alors que la nouvelle vision de Pro Evolution Soccer par Konami est un échec cuisant dans l’immédiat, plus de 5,2 millions de joueurs dans le monde ont déjà posé leur main sur FIFA 22 grâce à l’accès anticipé via le service en ligne par abonnement EA Play. Ces derniers ont d’ailleurs pris part aux différents modes avec plus de 131 millions de matches joués, sachant que plus de 4,6 millions d’équipes ont été créées. Cette nouvelle mouture de la célèbre simulation footballistique du géant américain Electronic Arts s’apprête à enchaîner de nouveaux records.

Powered by Football, découvrez #FIFA22 maintenant! — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 30, 2021

“Chez EA Sports, nous considérons FIFA (notre expérience de football premium) comme bien plus qu’un jeu vidéo. C’est une communauté dynamique où des dizaines de millions de fans se connectent au-delà des frontières et des cultures“, déclaré David Jackson, vice-président de la marque EA Sports FIFA. “Grâce à des accords de licence avec plus de 300 partenaires, nous créons des univers de football immersifs et authentiques qui permettent à nos joueurs de se connecter avec les ligues, les équipes et les talents qui font du football une passion universelle. Le jeu de cette année est notre meilleure représentation de la puissance du football à ce jour.”

Un trailer de lancement pour FIFA 22

FIFA 22 est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia et PC (Origin/Steam).

En plus de la technologie révolutionnaire HyperMotion sur next-gen, FIFA 22 propose des innovations à travers tous les modes de jeu dont les Tournois Volta Arcade ou encore les tous nouveaux Héros de FIFA Ultimate Team.