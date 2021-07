FIFA 22 : Kylian Mbappé honore la couverture et HyperMotion Technology pour la next-gen

Pour la deuxième année consécutive, le jeune français Kylian Mbappé sera sur la couverture de la simulation footballistique d'Electronic Arts.

Après FIFA 21, Kylian Mbappé sera également l’ambassadeur de FIFA 22 malgré un Euro 2020 catastrophique marqué par un penalty décisif raté face à la Suisse en huitièmes de finale et une saison en demi-teinte au PSG ponctuée par deux coupes nationales et un titre de meilleur buteur en Ligue 1 Uber Eats, le nom du championnat de France. Il fait désormais partie des rares joueurs comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard ou Karim Benzema à y figurer plusieurs fois consécutives.

“Etre deux années d’affilée sur la cover de FIFA est incroyable“, a déclaré Kylian Mbappé, attaquant du Paris Saint-Germain et icône mondiale du football. “J’ai une relation très spéciale avec le jeu et j’ai hâte d’en profiter avec vous tous.”

HyperMotion Technology rendra FIFA 22 plus immersif et réaliste

Réservée aux consoles de nouvelle génération et à la plateforme cloud gaming de Google, la HyperMotion Technology dans FIFA 22 combine la capture de mouvements de… 22 joueurs professionnels en plein effort et un système d’intelligence évolutive (plus de 8,7 millions d’images issues des captures de mouvements pour transformer de nouvelles animations en temps réel) pour offrir aux joueurs une émotion authentique, de la passion et de l’intensité physique.

Nick Wlodyka, directeur général d’EA Sports, précise : “FIFA 22 offre à des millions de fans à travers le monde la chance de prendre part au sport qu’ils adorent d’une manière sans précédent. Chaque joueur joue à FIFA à sa façon mais la jouabilité sur le terrain est l’élément commun à tous et nous sommes excités à l’idée de proposer des innovations poussées sur cet aspect. HyperMotion élève encore davantage le niveau sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S ainsi que Google Stadia et change la manière dont l’on ressent le jeu.”

Un trailer pour FIFA 22 avec la HyperMotion Technology

FIFA 22 sera disponible dès octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia et PC (Origin et Steam).