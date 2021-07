FIFA 22 : Alex Scott va prêter sa voix pour les commentaires en anglais

Ancienne joueuse (Arsenal, Birmingham City et Boston Breakers) présente dans FIFA 16 et FIFA 17, Alex Scott est rapidement devenue l’une des personnalités footballistiques les plus reconnues et célébrées du Royaume-Uni après sa reconversion dans les médias. Elle ne pouvait qu’être le meilleur choix d’Electronic Arts pour les commentaires de FIFA 22 dans la langue de Shakespeare : “C’est un grand moment pour FIFA, pour le football, les femmes et filles du monde entier. La représentation est cruciale et l’inclusion d’une commentatrice anglophone dans FIFA change la donne. L’impact que cela aura est tout simplement stratosphérique. C’est un grand moment pour moi personnellement et professionnellement. C’est un honneur de faire partie de cette institution qu’est FIFA, et d’être aux côtés de certains de mes brillants collègues commentateurs. Bien que je sois la première commentatrice anglophone à figurer dans FIFA, je ne serai certainement pas la dernière. Je sais que ce n’est que le début d’une représentation plus forte du football féminin au sein d’EA Sports et de la communauté du football dans son ensemble.”

Happy to finally share the news that I joined the FIFA family and will be commentating for #FIFA22! 🙌🏾🎮

This is a big moment for FIFA, for football and women and girls across the world.

It’s also a big moment for me personally and professionally.#FIFA22 pic.twitter.com/A1Lhozl7K6

