FIFA 21 sera cross-gen et profitera du Dual Entitlement

Electronic Arts confirme l'achat cross-génération pour FIFA 21.

Grâce au Dual Entitlement, fonctionnalité similaire au Smart Delivery de Microsoft, les joueurs qui achèteront FIFA 21 sur PS4 ou Xbox One obtiendront la version PS5 ou Xbox Series X sans frais supplémentaires. Néanmoins, les versions physiques ne peuvent pas être mis à niveau sur les consoles dématérialisées. Si l’EA Play Live 2020 a été assez pauvre en information, l’éditeur américain Electronic Arts a annoncé que des informations inédites seront dévoilées en août prochain avec du gameplay. Les fans du ballon rond vont encore devoir se montrer patients pour voir tourner la nouvelle mouture de la célèbre simulation d’EA Sports. A noter que celle-ci tournera encore sur le Frostbite Engine de DICE, sans doute une énième version améliorée.

Check out the #FIFA21 reveal timeline for the upcoming months ⤵️ pic.twitter.com/rvMLRNvCBp — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) June 17, 2020

Le premier trailer de FIFA 21 et une date de sortie

FIFA 21 sortira le 9 octobre prochain sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC via Steam et Origin ainsi que Google Stadia cet hiver. Les membres EA Access et Origin Access Basic pourront l’essayer dès le mois d’octobre, et les membres Origin Access Premier profiteront du jeu complet à cette même période.

FIFA 21 sur PS5 et Xbox Series X, les fonctionnalités officielles

“Les fans de FIFA pourront profiter de nouvelles innovations exclusives à la PS5 et à la Xbox Series X. Temps de chargement plus rapides, éclairages et rendus affinés, animations plus réalistes que jamais…”