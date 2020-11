FIFA 21 permettra bientôt de définir des limites dans les microtransactions

Les jeux vidéo utilisent aujourd'hui des modèles économiques bien différents de ceux d'autrefois. Les microtransactions, par exemple, sont aujourd'hui très répandues. Peut-être même trop, pour certains. Et cela peut avoir de graves conséquences.

Bien que de nombreux studios de jeux vidéo se reposent sur les microtransactions pour profiter d’une source de revenus supplémentaire, ce modèle est depuis quelque temps largement critiqué, notamment dans la mesure où certains y voit là un encouragement à la dépense. Pour certains gouvernements, la pratique peut même être assimilée à celle d’un jeu d’argent. C’est quelque chose que le studio EA veut corriger dans une prochaine mise à jour de son jeu FIFA 21.

EA dévoile ses outils FIFA Playtime pour FIFA 21

Selon le descriptif de la version en question du jeu, EA explique l’introduction d’un nouvel outil baptisé FIFA Playtime. Si l’on en croit le court descriptif fourni par le studio : “FIFA Playtime est une nouvelle suite d’outils permettant aux joueurs d’avoir davantage de contrôle et de visibilité quant à leur manière de jouer. Ces informations sont accessibles via le menu principal, FUT et VOLTA FOOTBALL.”

Permettant notamment de définir des limites aux microtransactions

Cela étant dit, Eurogamer précise aussi que FIFA Playtime permettra aux parents de contrôler certains aspects du jeu si ce sont leurs enfants qui jouent Il sera ainsi possible de définir la durée passée à jour, les communications sociales et même de paramétrer un montant maximum d’argent réel dépensé dans le jeu. Cela signifie que les parents pourront définir une limite sur la somme dépensée par leur enfants dans les microtransactions. De quoi s’assurer que ceux-ci ne dépensent pas plus que ce que vous voulez. Un bon moyen d’éviter les abus.

Voilà en tous les cas un outil plutôt intéressant. Qui sait, peut-être cela donnera-t-il des idées à d’autres studios pour intégrer ce genre de fonctionnalités dans leurs jeux. Bien sûr, tout ceci restera parfaitement inutile si c’est vous qui fixez ces limites dans la mesure où il vous suffirait simplement de l’augmenter en cas de besoin, mais c’est un bon début. À suivre !