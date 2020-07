FIFA 21 : Kylian Mbappé sera la star sur la jaquette

La jaquette de FIFA 21 va mettre en avant Kylian Mbappé, fer de lance des Bleus et du PSG.

Kylian Mbappé a été choisi par l’éditeur américain Electronic Arts pour être le visage de FIFA 21 à travers le monde. Le jeune joueur parisien sera présent aussi bien sur la jaquette de l’édition standard que l’édition Champions et l’édition Ultimate.

“Être sur la jaquette du nouveau FIFA d’Electronic Arts, c’est un rêve qui se réalise. De mon passage de Bondy (banlieue parisienne) à Clairefontaine (centre de préformation français spécialisé dans le football) et à ma victoire en Coupe du Monde, c’est encore une grande étape“, déclare Kylian Mbappé, attaquant vedette du Paris Saint-Germain et de l’Equipe de France. “Je joue à la licence FIFA depuis que je suis petit et je suis flatté de représenter une nouvelle génération de footballeurs et de rejoindre d’autres grands joueurs avec qui je partage cet honneur.”

FIFA 21 et ses différentes éditions

FIFA 21 – Edition Standard

Jusqu’à trois packs or rares, un par semaine pendant trois semaines

Star de la couverture en prêt pour cinq matchs FUT

Choix de joueur ambassadeur FUT — Choisissez un des trois éléments joueur pour trois matchs FUT

Maillots FUT et éléments stade en édition spéciale

FIFA 21 – Edition Champions

Trois jours d’accès en avant-première

Jusqu’à 12 packs Or rares, un par semaine pendant 12 semaines

Star de la couverture en prêt pour cinq matchs FUT

Talent local en mode carrière, jeune prometteur local au potentiel de classe internationale

Choix de joueur ambassadeur FUT — Choisissez un des trois éléments joueur pour trois matchs FUT

Maillots FUT et éléments stade en édition spéciale

FIFA 21 – Edition Ultimate

Bonus limité dans le temps : un élément À surveiller FUT 21 non-échangeable

Trois jours d’accès en avant-première

Jusqu’à 24 packs Or rares, deux par semaine pendant 12 semaines

Star de la couverture en prêt pour cinq matchs FUT

Talent local en mode carrière, jeune prometteur local au potentiel de classe internationale

Choix de joueur ambassadeur FUT — Choisissez un des trois éléments joueur pour trois matchs FUT

Maillots FUT et éléments stade en édition spéciale

Un premier vrai trailer pour FIFA 21 en fin de journée

Le trailer de FIFA 21 sera diffusé par Electronic Arts ce jeudi 23 juillet à 17h. Il durera 2 minutes et 21 secondes. Ce dernier se concentrera principalement sur les versions current-gen.