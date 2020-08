FIFA 21 : Electronic Arts dit non au cross-play

Les joueurs ne pourront pas profiter du cross-play avec FIFA 21, qu'importe la plateforme, et même entre les consoles PlayStation ou Xbox.

L’éditeur américain Electronic Arts ferme totalement la porte au cross-play pour FIFA 21 : “Vous ne pourrez pas jouer sur plusieurs générations de consoles, ni même entre différentes plateformes. Cependant, vous pourrez transférer votre progression dans le mode FIFA Ultimate Team (FUT) de la PS4 à la PS5 et de la Xbox One à la Xbox Series X“. Une stratégie commerciale qui agace de plus en plus les fans de la licence surtout après avoir annoncé que la version PC de la nouvelle mouture de sa célèbre simulation de football sera identique aux versions current-gen et non next-gen, et que le portage sur Switch sera encore une fois une simple mise à jour (joueurs et maillots) du dernier opus…

You won't be able to play across console generations or cross-play in #FIFA21. However, you will be able to carry over your FUT progression from PS4 to PS5 and Xbox 1 to Xbox Series X. https://t.co/mUqU3zcAud — FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) August 10, 2020

Pour mémoire, FIFA 21 sera disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, puis plus tard sur PS5 et Xbox Series X avec de nombreuses améliorations comme des temps de chargement très courts, grâce aux SSD des nouvelles machines de Sony et Microsoft, des nouvelles animations plus réalistes, de nouvelles modélisations pour les joueurs et enfin éclairage ainsi qu’un rendu graphique de haute qualité.

PS5 : des fonctionnalités inédites pour FIFA 21 avec la DualSense

Le fameux retour haptique de la DualSense sera grandement mis en avant dans la version PS5 de FIFA 21 : “Ressentez l’impact des tirs, des passes, des retours défensifs, des coups de pied, des tacles et des coups grâce à la nouvelle manette sans fil DualSense de Sony avec un retour haptique riche et réactif qui approfondit l’expérience de jeu en vous permettant de ressentir le rythme du jeu dans vos mains.“