FIFA 20 : le football sud-américain va être à l’honneur

La Copa Libertadores, la Copa Sudamericana et la Recopa Sudamericana arrivent début mars dans FIFA 20 avec des clubs mythiques comme River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Corinthians, Racing Club, C.A. Independiente, Colo-Colo et Universidad Catolica.

Que cela soit via les modes Tournoi, Coup d’envoi, Match Rapide, Ultimate Team (obtenez des contenus personnalisés ainsi que des récompenses spéciales au long de la compétition) ou encore Carrière de FIFA 20, les plus importantes compétitions de football d’Amérique du Sud (CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana et CONMEBOL Recopa) seront jouables avec les meilleurs clubs de l’Uruguay, du Pérou, du Paraguay, de l’Équateur, du Brésil et de l’Argentine, tout en profitant d’une atmosphère légendaire et de l’habillage des stades. Les nouveaux systèmes de Moral des Joueurs et Création de Manager seront introduits durant cette mise à jour gratuite. Par ailleurs, rendez-vous sur le Hub du Tournoi pour être au courant des actualités de celui-ci, les classements, améliorations et résultats mis à jour tout au long de la compétition.

Get ready to experience La Gloria Eterna. Play the CONMEBOL Libertadores in #FIFA20 on March 3rd 🏆📆 #LIBERTADORESxFIFA20

See all the modes 👉https://t.co/qHq84MhK8e pic.twitter.com/BU7PlH0e8W — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) February 20, 2020

