FIA Formula One World Championship : Frontier Developments s’offre les droits pour développer des jeux de gestion

Frontier Developments et la Fédération Internationale de l'Automobile annoncent un partenariat pour le développement d'un Formula 1 Manager sur consoles et PC.

Après l’acquisition des droits de Jurassic Park pour Jurassic World Frontier, le studio britannique Frontier Developments étoffe son catalogue avec une série de jeux de management (quatre jeux jusqu’en 2025) pour la FIA Formula One World Championship. Le premier opus de Formula 1 Manager (nom temporaire) sortira d’ici deux ans, avant la fin de l’année fiscale du 31 mai, sur PS5, Xbox Series X et PC. Les services cloud gaming (Google Stadia, Nvidia GeForce Now, Microsoft Project xCloud, Blade Shadow) sont aussi dans les plans.

Frontier Developments va développer des jeux de gestion basés sur la Formule 1

David Braben, directeur général de Frontier Developments, est heureux de pouvoir compléter l’offre de Codemasters en matière de jeux F1 : “Nous sommes ravis d’annoncer cet accord de licence pluriannuel avec la F1. La F1 est l’une des franchises sportives les plus populaires au monde, et nous pensons que la combinaison de la marque F1 avec notre vaste expérience dans les jeux de gestion offrira des expériences de jeu fantastiques à un public large et varié à travers le monde (…) Nous avons obtenu un grand succès avec notre propre propriété intellectuelle et sommes des partenaires éprouvés de développement et de publication pour la propriété intellectuelle tierce la plus prestigieuse. Les IP originales et sous licence continueront d’être importantes à mesure que nous grandissons et alimentons notre portefeuille.”