Ferrari : un biopic sur le pilote italien avec Adam Driver

Adam Driver remplace Christian Bale et Hugh Jackman pour le rôle principal de Ferrari.

Le long-métrage basé sur le livre de Brock Yates, Enzo Ferrari – The Man and the Machine, sur lequel Michael Mann travaille depuis deux décennies, se déroulera durant l’été 1957 alors que l’ancien et célèbre pilote de course se retrouve en pleine crise. La faillite guette l’entreprise que lui et sa femme, Laura, ont créée à partir de rien dix ans plus tôt. Leur mariage tumultueux se débat entre le deuil d’un fils et la reconnaissance d’un autre. Il décide alors de surmonter ses pertes en misant sur l’emblématique course Mille Miglia.

L’acteur américain Adam Driver sera Enzo Ferrari, tandis que Penélope Cruz jouera Laura, la femme d’Enzo. La comédienne Shailene Woodley, incarnera la maîtresse Lina Lardi. Michael Mann réalisera le film Ferrari à partir d’un scénario de Troy Kennedy Martin (The Italian Job) et Mann. Le cinéaste est également producteur via sa société Moto Productions aux côtés de P.J. van Sandwijk et John Lesher, ainsi que Lars Sylvest, Thorsten Schumacher et Gareth West, avec Niels Juul comme producteur exécutif.

Un casting ambitieux pour un biopic prometteur

Michael Mann a déclaré : “Le fait de pouvoir demander à ces artistes merveilleusement talentueux, les acteurs Adam Driver, Penélope Cruz et Shailene Woodley, de donner vie à ces personnages uniques sur place, à Modène et en Émilie-Romagne, est une vision accomplie“. Adam Fogelson, président de STXfilms Motion Picture Group, a rajouté : “Ferrari est bien plus que l’histoire d’un homme et de sa machine. C’est une histoire extraordinaire et émotionnelle que Michael développe depuis des années et toute l’équipe de STX est impatiente de commencer la production avec ce casting et ce cinéaste de rêve. Adam Driver est l’un des acteurs les plus talentueux et les plus fascinants qui travaillent aujourd’hui, et nous ne pourrions pas être plus ravis de l’associer à Penélope, dont la carrière légendaire s’étoffe à chaque rôle qu’elle accepte.“