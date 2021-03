Faute de repreneur, LG pourrait quitter le marché du smartphone

Le marché du smartphone est extrêmement difficile avec Apple et Samsung qui s'offrent la part du lion. Y exister n'est pas chose facile. Et LG s'apprête malheureusement à disparaître.

Quand on ne s’appelle pas Apple ou Samsung, ou certains noms parmi les fabricants chinois en vogue en ce moment, il est très difficile d’exister sur le marché du smartphone. Certaines marques ont déjà disparu du paysage, d’autres tentent d’y revenir. D’ici peu, nous pourrions assister à la fin d’un grand acteur de ces dernières années sur ce marché, LG.

LG pourrait quitter le marché du smartphone définitivement

Nous apprenions il y a quelque temps que LG cherchait à quitter le marché du smartphone. L’entreprise avait à l’origine l’intention de vendre sa division smartphone et plusieurs rapports laissaient entendre qu’un acheteur était intéressé du côté du Vietnam. Malheureusement, il semblerait que les discussions n’aient pu aboutir.

Il ne serait même plus question de vendre la division dédiée aux mobiles

Et cela laisse désormais LG dans une situation très délicate. Ainsi, selon un nouveau rapport de Yonhap News, en Corée du Sud, LG pourrait simplement fermer sa division entière plutôt que de la vendre. Le rapport affirme que la branche dédiée aux smartphones fait perdre de l’argent à l’entrepris depuis le deuxième trimestre 2015, avec des pertes cumulées atteignant les 4,4 milliards de dollars l’année dernière.

Cela signifie que plus le temps passe avec une division smartphone chez LG qui continue d’exister, plus l’entreprise perd de l’argent. LG avait conçu un smartphone avec un écran enroulable qui devait être commercialisé dans les mois à venir mais un rapport nous indiquait le mois dernier que le projet avait été mis en pause.

À une époque, LG était le troisième plus gros fabricant de smartphones au monde mais, et cela n’a rien de très surprenant finalement, l’arrivée des constructeurs chinois sur le marché lui a fait perdre sa place. Les Huawei, Oppo et autre Xiaomi dominent le marché aujourd’hui. Il serait en tous les cas assez triste de voir LG disparaître mais cela n’aurait aucun sens de rester sur un marché dans une telle situation, sans pouvoir générer le moindre profit.