Faudra-t-il encore patienter 5 à 7 ans avant de découvrir l’Apple Car ?

Apple Car ou pas Apple Car ? Les rumeurs semblent laisser entendre que oui mais la firme de Cupertino n'a jamais rien laissé paraître. Et quand aurait-on le droit de découvrir cette voiture ?

Les rumeurs évoquent depuis de nombreuses années des travaux menés en interne chez Apple en ce qui concerne des technologies autour de la voiture, électrique et/ou autonome. Comme à son habitude, la marque à la pomme n’a jamais commenté la situation. Le géant américain prépare-t-il une voiture ? Difficile à dire. Et si oui, quand pourrait-elle être dévoilée au grand public ?

Encore 5 à 7 ans avant de découvrir l’Apple Car ?

La simple idée qu’Apple prenne ses distances avec Intel et développe ses propres processeurs pour ses ordinateurs était folle. Pourtant, la marque à la pomme l’a fait, et avec brio semble-t-il. Qu’Apple fabrique sa propre voiture serait alors très certainement le projet le plus ambitieux de l’entreprise. La construction automobile et le monde du transport en général, voilà bien deux secteurs dans lesquels la marque à la pomme n’a aucune expérience.

C’est ce qu’annonce un nouveau rapport de Bloomberg

C’est pour cette raison qu’il est assez surprenant d’apprendre que si nous voulons un jour pouvoir voir cette Apple Car, il faudrait attendre encore fort longtemps. C’est tout du moins ce qui ressort d’un rapport de Bloomberg, qui affirme qu’Apple aurait encore plusieurs années de travail sur cet ambitieux projet. Il faudrait même attendre entre 5 et 7 ans plus précisément.

Voilà en tous les cas une information qui reste en adéquation avec la prédiction de Ming-Chi Kuo. L’analyste réputé dans l’écosystème d’Apple avait estimé précédemment à 2025 la date au plus tôt de lancement de cette voiture. 2027/2028 seraient elles aussi des dates tout à fait possible. Le rapport de Bloomberg note aussi que la firme de Cupertino a embauché nombre de cadres du secteur, y compris de Tesla, pour travailler sur ce projet autour de la voiture. Voilà qui laisserait entendre que le géant travaille effectivement sur une voiture électrique. À moins que l’objectif ne soit “que” de proposer des technologies à revendre aux constructeurs automobiles actuels.