Father Stu, l’histoire vraie d’un ancien boxeur devenu prêtre

Le comédien américain Mark Wahlberg passe de boxeur à prête dans Father Stu.

Lorsqu’une blessure met fin à la carrière de boxeur amateur de Stuart Long, il déménage à Los Angeles en rêvant de devenir une star. Alors qu’il se débrouille comme employé de supermarché, il rencontre Carmen (Teresa Ruiz), une enseignante catholique du dimanche qui semble insensible à son charme de mauvais garçon. Déterminé à la conquérir, il se met à aller à l’église pour l’impressionner. Mais après avoir survécu à un terrible accident de moto, il se demande s’il ne pourrait pas utiliser sa seconde chance pour aider les autres à trouver leur chemin, ce qui l’amène à réaliser… qu’il est destiné à devenir prêtre catholique. Malgré une maladie dévastatrice, le scepticisme des autorités ecclésiastiques et de ses parents séparés (Mel Gibson et Jacki Weaver), Stu poursuit sa vocation avec courage et compassion, inspirant non seulement ses proches mais aussi d’innombrables personnes.

Un trailer pour Father Stu

Father Su sortira au cinéma le 15 avril prochain. Rosalind Ross a écrit et réalisé le film, que Mark Wahlberg a produit avec Stephen Levinson et Jordon Foss. Les producteurs exécutifs sont Rosalind Ross, Miky Lee, Colleen Camp, Patrick Peach et Tony Grazia.