Fate : The Winx Saga, un retour à la rentrée avec une saison 2

Créée par Brian Young pour la plateforme de streaming Netflix, Fate : The Winx Saga est une adaptation libre et en prise de vues réelles de la série animée italienne Winx Club.

Fate : The Winx Saga suit le passage à l’âge adulte de cinq fées qui fréquentent Alfea, un pensionnat magique dans l’Autre Monde. Prévue pour le 16 septembre prochain avec huit épisodes sur Netflix, la deuxième saison va explorer la question “Que vais-je faire quand je serai grande ?” dans une école désormais dirigée par la directrice Rosalind, incarnée par Miranda Richardson (The Young Victoria, Made in Dagenham, Belle, Stronger). Lorsque les fées commencent à disparaître la nuit, Bloom et ses camarades de classe découvrent une dangereuse menace tapie dans l’ombre, qu’ils devront arrêter avant qu’elle n’entraîne des ravages dans tout l’Autre Monde.

Flora arrive à Alfea dans la série live-action de Winx

Paulina Chavez jouera le rôle de Flora dans la saison 2 de Fate : The Winx Saga aux côtés de Abigail Cowen (Bloom Peters), Hannah van der Westhuysen (Stella de Solaria), Precious Mustapha (Aisha), Eliot Salt (Terra) et Elisha Applebaum (Musa). Le casting comprend également Danny Griffin, Sadie Soverall, Freddie Thorp, Theo Graham, Jacob Dudman, Brandon Grace, Robert James-Collier, Ken Duken et Éanna Hardwicke. A noter que la série télévisée est produite par Brian Young, Judy Counihan et Kris Thykier de Archery Pictures, Joanne Lee et Cristiana Buzzelli de Rainbow ainsi que Young Blood Productions.