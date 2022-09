Fate : The Winx Saga, la saison 3 n’a pas encore été commandée par Netflix

Si la plateforme de streaming Netflix souhaite attendre avant de renouveler Fate : The Winx Saga pour une troisième saison, le créateur de la série télévisée sait déjà où il veut aller avec la suite.

Presque une semaine après son lancement sur Netflix, la deuxième saison de Fate : The Winx Saga performe dans de nombreux pays et ne lâche pas le classement des productions les plus regardées du service. Brian Young, créateur et showrunner de l’adaptation libre et en prise de vues réelles de la série animée italienne Winx Club, espère pouvoir continuer l’histoire surtout après les dernières révélations :

Nous avons su très tôt que nous voulions que Bloom se retrouve confrontée à sa mère dans le royaume des ténèbres. Il était important pour nous de nous assurer que nous répondions à certaines des questions du public, tout en le laissant sur sa faim et en lui proposant d’autres endroits où aller dans la saison 3.

En ce qui concerne le mystère du royaume des ténèbres – qui abrite l’Ombre et les Racleurs – et la future relation de Bloom avec sa mère, Brian Young espère explorer davantage ces sujets dans l’hypothétique saison 3 :

Le but est de répondre à la question suivante : qu’est-ce que le royaume des ténèbres ? Comment Bloom et sa mère y sont-elles liées ? Et aussi, comment il se rattache à notre grande mythologie globale, que nous avons légèrement parsemée dans la saison 2.

Une arrivée des Trix pour la saison 3 de Fate : The Winx Saga ?

Brian Young a fait savoir que la troisième saison de la série télévisée Fate : The Winx Saga pourrait faire apparaître les Trix, c’est-à-dire le trio de sorcières de la série originale Winx Club :