Fatal Fury : SNK annonce le développement d’un nouvel opus

Un nouveau Fatal Fury est officiellement en développement.

La série Fatal Fury du studio japonais SNK, dont le protagoniste principal est Terry Bogard, n’a pas connu de nouvelle mouture depuis 23 ans. Le dernier opus était Garou : Mark of the Wolves, connu sous le nom de Fatal Fury : Mark of the Wolves sur Dreamcast et sorti en 1999. Bien qu’il n’y ait pas eu de nouveau jeu pendant longtemps, de nombreux personnages de la licence, dont Joe Higashi et Mai Shiranui, sont apparus dans d’autres jeux de combat, notamment dans King of Fighters.

Legends never die…

After more than 20 years, FATAL FURY / GAROU is coming back!

Finally, the long awaited sequel has been green-lit! >Check out the trailer here!https://t.co/LF4x1tgZBO#FatalFury #GAROU pic.twitter.com/yTlfcaFIXd — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) August 7, 2022

Si le teaser diffusé durant l’EVO 2022 ne dévoile pas grand-chose en l’état, il révèle que l’artwork a été créé par Aki Senno aka Tonko, qui n’est autre que le créateur des personnages et des illustrations de Garou : Mark of the Wolves. Les fans de Fatal Fury seront donc rassurés de savoir que le style artistique du nouveau jeu sera authentique.

Un teaser pour le nouveau Fatal Fury de SNK

Un message de SNK dans le teaser du nouveau Fatal Fury avec la présence de Rock Howard dit :

La ville de la légende respire encore. Des loups affamés rôdent à nouveau. Un nouveau destin caché dans l’obscurité. Le nouveau Fatal Fury est prêt.

A noter que Yasuyuki Oda est impliqué dans le développement.