Fast & Furious Spy Racers : Rise of SH1FT3R, une adaptation vidéoludique officielle de la série animée

L'équipe de Spy Racer ou le célèbre gang SH1FT3R sont à l'honneur dans Fast & Furious Spy Racers : Rise of SH1FT3R.

Inspiré de la série animée Fast & Furious : Spy Racers d’Universal Pictures et de DreamWorks Animation diffusée sur Netflix, le réseau criminel d’élite SH1FT3R est de retour en jeu vidéo et c’est à l’équipe de Spy Racers de les empêcher de remporter le véhicule high-tech et invisible qui provoquera le chaos s’il tombe entre de mauvaises mains. Les joueurs, sous couverture, peuvent incarner leurs personnages préférés de l’équipe de Spy Racer tel que Tony Toretto, Echo, Cisco, Layla Gray et même ceux du célèbre gang SH1FT3R, avec Shasi Dar, Moray, Rafaela Moreno et bien d’autres. Ils peuvent courir seuls, avec leurs amis ou famille en écran partagé grâce au mode co-op ainsi qu’en multijoueurs.

Un trailer pour Fast & Furious Spy Racers : Rise of SH1FT3R

Fast & Furious Spy Racers : Rise of SH1FT3R est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia et PC. Le mois prochain sortira un DLC comprenant de nouvelles pistes, de nouveaux véhicules, de nouveaux personnages et de nouveaux équipements.

“Fast & Furious : Spy Racers Rise of SH1FT3R prouve que la franchise Fast & Furious continuera à engager les fans avec de nouveaux contenus et aventures pour les atteindre où qu’ils soient“, a déclaré Jim Molinets, SVP de la production chez Universal Games. “Ce jeu s’appuie sur ce qui rend la série si spéciale – de la narration convaincante et de l’action à grande vitesse – démontrant davantage la force et la pérennité de la marque.“