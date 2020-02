Fast and Furious 9 : Vin Diesel va affronter John Cena, les liens du sang ne font pas la famille

Le catcheur John Cena sera le grand méchant de Fast and Furious 9.

La rapidité, la force et l’intelligence de Dominic Toretto ont toujours été jalousé par Jacob, mais c’est désormais du passé… Dans Fast and Furious 9, le petit frère de la star de la licence (incarné par John Cena, l’un des lutteurs les plus titrés de la WWE) est désormais bien décidé à montrer tout l’étendu de sa puissance. La grande famille de Dom et Letty devra ainsi faire face à un assassin talentueux et un pilote d’élite qui ne souhaite pas que l’on marche sur ses plates-bandes. Le réalisateur Justin Lin s’est lâché pour ce neuvième film en proposant des décors variés, de folles courses-poursuites, des cascades qui vont toujours plus loin et surtout un retour totalement inattendu avec Han Seoul-Oh de Fast and Furious : Tokyo Drift. Ce dernier a donc officiellement survécu de l’attaque de Deckard Shaw et demande désormais justice… A noter que Sean Boswell et Earl sont aussi de la partie pour le plus grand plaisir des fans de la franchise.

La première bande-annonce de Fast and Furious 9

La sortie de Fast & Furious 9 dans les salles obscures est prévue pour le 20 mai prochain. En plus de John Cena et Vin Diesel, le casting est composé de Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren, Charlize Theron, Michael Rooker, Enrique Guzman, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett, Francis Ngannou, Cardi B, Ozuna et Jason Tobin.