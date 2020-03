Fast and Furious 9 : Universal Pictures repousse le film à l’année prochaine

Le neuvième long-métrage de la saga Fast and Furious n'arrivera pas avant le 2 avril 2021 aux Etats-Unis et un peu plus tard en France.

La pandémie de coronavirus (Covid-19) impacte de plus en plus de nombreux domaines, et notamment le cinéma. Si le dernier James Bond avec Daniel Craig a récemment été repoussé à la fin d’année, Fast and Furious 9 va carrément attendre 2021 et le mois d’avril pour se montrer dans les salles obscures : “A notre famille de fans de F&F partout dans le monde, nous avons ressenti tout l’amour et l’attente que vous avez pour le prochain chapitre de notre saga. C’est pourquoi il est particulièrement difficile de vous faire savoir que nous devons déplacer la date de sortie du film. Il est devenu évident qu’il ne sera pas possible pour tous nos fans de voir le film d’ici les prochains mois. Nous savons que c’est une véritable déception de devoir attendre un peu plus longtemps, mais cette décision est prise en tenant compte avant tout de la sécurité de chacun. Ce décalage permettra de vivre ensemble ce nouveau chapitre dans le monde entier. Nous vous verrons au printemps prochain.”

Universal Pictures revoit également ses plans pour Fast and Furious 10

Concernant la sortie français, Universal Pictures devrait la caler pour le 7 avril 2021, même si certains s’attendent plus à une date comme le 31 mars 2021. Evidemment, le report de Fast and Furious 9 va également retarder la sortie du dixième film qui était prévu à l’origine pour avril 2021.