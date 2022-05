Fast and Furious 10 : Universal Pictures recrute le réalisateur Louis Leterrier

Louis Leterrier est appelé à la rescousse pour s'occuper de Fast and Furious 10 suite au départ de Justin Lin.

L’interruption du tournage de Fast and Furious 10 pendant la recherche d’un nouveau réalisateur a coûté entre 600.000 et un million de dollars par jour. En plus des pressions financières, Charlize Theron, Jason Momoa et Brie Larson sont des acteurs majeurs dans d’autres franchises établies – des retards plus longs auraient pu causer des ravages supplémentaires sur un calendrier de tournage déjà complexe. La société de production Universal Pictures a donc dû faire dans l’urgence.

‘Fast X’: Louis Leterrier to Replace Justin Lin as Director https://t.co/IsV5UeRP8P — Variety (@Variety) May 2, 2022

Louis Leterrier, qui a devancé de nombreux candidats pour le poste, selon des sources, est le premier choix d’Universal Picture, et les calendriers sont encore en cours d’élaboration. Il arrive dans la franchise avec un large éventail d’expériences dans le domaine de l’action, notamment Unleashed (Jet Li), Transporter 2 (Jason Statham), The Incredible Hulk (Edward Norton), Clash of the Titans (Sam Worthington) ou encore Lupin (Omar Sy). Ce dernier devra d’ailleurs faire preuve de flexibilité car il hérite d’une production dont à peu près tous les éléments créatifs ont déjà été établis par Justin Lin, qui était déjà à une semaine de tournage lorsqu’il a annoncé son départ le 26 avril dernier.

Vin Diesel serait responsable du départ de Justin Lin

Certaines sources affirment que la démission surprise de Justin Lin pourrait avoir un rapport avec la vedette de la franchise Fast and Furious, Vin Diesel. Il a été dit précédemment que le réalisateur était parti en raison de “différences créatives”, mais selon le NY Daily News, Justin Lin pourrait avoir claqué la porte parce que Vin Diesel est quelqu’un de difficile à vivre : “Il arrive en retard sur le plateau. Il ne connaît pas son texte. Et il n’est pas en forme“. Si cela s’avère être vrai, ce n’est pas la première fois que quelqu’un quitte la franchise en raison de difficultés avec les acteurs et de leur manque de professionnalisme. La fameuse querelle entre Vin Diesel et Dwayne Johnson qui a conduit ce dernier à quitter le film et à lancer le spin-off Hobbs & Shaw pourrait d’ailleurs valider ce “fantasme” des fans.