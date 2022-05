Fast and Furious 10 : Universal Pictures ramène Rita Moreno

La légende de West Side Story rejoint la famille de Fast and Furious 10.

L’actrice portoricaine Rita Moreno (West Side Story) a rejoint le casting de Fast and Furious 10, dans le rôle de la grand-mère de Dominic Toretto (Vin Diesel). Elle rejoint un casting de stars composé de Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jason Momoa, Charlize Theron, Brie Larson, Alan Ritchson, Nathalie Emmanuel, Michael Rooker, Daniela Melchior, Jordana Brewster, Sung Kang, Ludacris, Cardi B et Scott Eastwood.

“C’est mon rêve depuis toujours de travailler avec Rita, et le fait qu’elle soit là à jouer ma grand-mère fait que mon âme sourit“, a déclaré Vin Diesel. “Je suis tellement béni“. “Vous savez quoi… Je pense que mes vieux jours attendaient que vous m’invitiez. N’est-ce pas agréable ? Et je suis là, et la réponse est oui, je vais le faire. Et oui, pas seulement le faire. Je suis ravi. Je suis si excité. Ça va être tellement amusant !“, a ajouté Rita Moreno. Pour conclure, Michelle Rodriguez a également pris la parole lors de cette annonce : “Rita est dans la place, bébé !”

L’intrigue de Fast and Furious 10 est encore tenue secrète

Fast and Furious 10 est l’avant-dernier film d’une franchise d’action de Universal Pictures qui a rapporté plus de six milliards de dollars dans le monde. Justin Lin et Dan Mazeau ont écrit le film, et Louis Leterrier est chargé de la réalisation après le départ de Justin Lin, quelques jours après le début de la production. Vin Diesel est producteur aux côtés de Justin Lin, Neal Moritz, Jeff Kirschenbaum et Samantha Vincentare.