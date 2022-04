Fast and Furious 10 : titre officiel et début de la production

Fast X est le nouveau nom de Fast and Furious 10.

Le comédien américain Vin Diesel s’est récemment exprimé sur Instagram pour faire savoir que Fast and Furious 10 s’intitulera officiellement Fast X. Il a également annoncé le début du tournage pour le dixième film de la légendaire saga.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vin Diesel (@vindiesel)

Si les détails concernant l’intrigue de Fast and Furious 10 restent encore et toujours confidentiels, Tyrese Gibson, Ludacris, Michelle Rodriguez, Sung Kang, Jason Momoa, Daniela Melchior et Brie Larson seront à l’affiche. Justin Lin est le réalisateur et produira le film aux côtés de Vin Diesel. Le film sortira dans les salles de cinéma via Universal Pictures le 19 mai 2023.