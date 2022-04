Fast and Furious 10 ne sera pas réalisé par Justin Lin

Le réalisateur chinois Justin Lin abandonne Fast and Furious 10 pour des raisons personnelles.

Coup dur pour Fast and Furious 10, Justin Lin quitte le navire alors que la production a débuté depuis une semaine, avec notamment les arrivées au casting de Jason Momoa et Brie Larson : “Avec le soutien d’Universal Pictures, j’ai pris la difficile décision de me retirer en tant que réalisateur de Fast X, tout en restant sur le projet en tant que producteur. En dix ans et cinq films, nous avons pu filmer les meilleurs acteurs, les meilleures cascades et les meilleures courses-poursuites. D’un point de vue personnel, en tant qu’enfant d’immigrants asiatiques, je suis fier d’avoir contribué à la création de la franchise la plus diversifiée de l’histoire du cinéma. Je serai à jamais reconnaissant aux formidables acteurs, à l’équipe et au studio pour leur soutien et pour m’avoir accueilli dans la famille Fast.”

Charlize Theron de retour dans Fast and Furious 10

Incarnée par l’actrice américaine Charlize Theron, Cipher est le pseudonyme d’un cyberterroriste notoire ayant de multiples connexions avec le monde criminel. Elle possède le désir de déclencher une guerre nucléaire pour prendre le contrôle des superpuissances mondiales. Présente depuis le huitième film de la saga, elle sera encore là dans Fast and Furious 10 car… bien qu’elle ait explosé en vol à la fin de Fast 9, celle-ci n’est pas morte et souhaite plus que jamais se débarrasser de Dominic Toretto et sa famille qui peut désormais compter sur les talents de Jakob Toretto.