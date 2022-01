Fast and Furious 10 : Jason Momoa intègre le casting du dernier film

L'acteur américain Jason Momoa sera le prochain adversaire de Vin Diesel dans Fast and Furious 10.

Après les évènements du neuvième opus de la licence à succès Fast and Furious qui leur ont permis de renouer avec Jakob Toretto et Han Lue, mais de laisser filer une fois de plus la cyber-terroriste Cipher, Dominic Toretto et sa famille seront bientôt de retour pour une ultime aventure où Jason Momoa (Conan, Wolves, Aquaman, Dune), dont le rôle est encore inconnu, aura pour mission de les rapprocher de la mort.

Prévu pour l’année prochaine, le long-métrage Fast and Furious 10 sera découpé en deux parties. Justin Lin garde la casquette de réalisateur. A noter que suite à des divergences créatives avec Vin Diesel, le comédien Dwayne Johnson, qui incarnait l’agent Hobbs dans les précédents films ainsi que le spin-off Hobbs and Shaw, refuse de revenir dans la saga, malgré de multiples relances sur les réseaux sociaux.

