Fast and Furious 10 : Daniela Melchior sera à l’affiche du prochain épisode de la saga

Daniela Melchior rejoint le casting de Fast and Furious 10.

La révélation du film The Suicide Squad, réalisé par James Gunn, l’actrice portugaise Daniela Melchior (The Black Book, Assassin Club, Marlowe), a été engagée par Universal Pictures et le réalisateur Justin Lin pour potentiellement accompagner le nouveau grand méchant de la lucrative franchise Fast and Furious qui sera incarné par Jason Momoa. Ce dernier avait d’ailleurs déclaré au micro d’Entertainment Tonight : “Maintenant je serai le bad boy ! Et un bad boy très flamboyant. Avec du panache !”

On ne connaît pas encore les détails de l’intrigue de F10, dont la sortie de la première partie est prévue pour le 19 mai 2023. Le casting des personnages principaux de Fast and Furious 10 est composé Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Ludacris, John Cena, Jason Momoa, Jason Statham et Daniela Melchior. Pour mémoire, Fast and Furious 9 a rapporté plus de 720 millions de dollars au box-office mondial, ce qui en a fait l’un des plus grands longs-métrages de l’année.