Fast and Furious 10 complète son casting avec Alan Ritchson

Le comédien américain Alan Ritchson sera dans Fast and Furious 10.

Nouveau membre musclé de Fast and Furious 10, Alan Ritchson apparaît comme l’acteur idéal pour la licence suite à sa performance remarquée dans Jack Reacher d’Amazon Prime Video (série renouvelée pour une deuxième saison). Aux côtés de Jason Momoa, Vin Diesel ou encore John Cena, il arrivera à créer des scènes sensationnelles pour satisfaire les fans. Il n’a pas été confirmé pour le moment s’il va incarner un gentil ou un méchant.

Alan Ritchson rejoint le casting de Fast and Furious 10 alors que Louis Letterier vient de remplacer Justin Lin au poste de réalisateur. Le film est en cours de développement avec Vin Diesel et le noyau dur de la licence (Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris, Nathalie Emmanuel et Sung Kang) ainsi que de nouvelles têtes comme Brie Larson et Daniela Melchior. En plus d’avoir coécrit le scénario avec Dan Mazeau, Justin Lin restera producteur aux côtés de Vin Diesel, Neal Moritz, Jeff Kirschenbaum et Samantha Vincent.

Jason Momoa à Rome pour le tournage de Fast & Furious 10

Malgré les problèmes internes avec Dwayne Johnson puis Justin Lin, la production de Fast and Furious 10 n’a pas pris de retard. L’ancienne star de Game of Thrones, Jason Momoa, s’est d’ailleurs récemment rendue dans la ville de Rome pour plusieurs scènes, dont une course poursuite à moto et une rencontre avec Letty Ortiz. Le film est toujours prévu pour le 24 mai 2023.