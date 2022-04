Fast and Furious 10 : Brie Larson sera un nouveau membre de la famille

Le casting de Fast and Furious 10 continue de s'étoffer avec Brie Larson.

Vin Diesel officialise l’arrivée de Brie Larson au casting de Fast and Furious 10 : “Yeah, yeah, yeah… vous voyez cet ange au-dessus de mon épaule qui me fait craquer, vous vous dites que c’est Captain Marvel. Il est clair qu’il y a de l’amour et du rire dans cette image. Mais ce que vous ne voyez pas, c’est le personnage que vous allez découvrir dans le prochain film de notre saga. Vous n’avez pas idée à quel point elle sera intemporelle et étonnante dans notre mythologie. Au-delà de sa beauté, de son intelligence… de son Oscar, il y a cette âme profonde qui ajoutera quelque chose que vous n’auriez peut-être pas attendu mais que vous désirez ardemment. Bienvenue dans la FAMILLE Brie.”

Les détails concernant l’intrigue de Fast & Furious 10 sont encore gardés secrets pour l’instant. En plus de Vin Diesel, Brie Larson jouera aux côtés des membres du casting déjà annoncés, dont Tyrese Gibson, Ludacris, Michelle Rodriguez, Sung Kang, Jason Momoa et Daniela Melchior. Une sortie est prévue pour le 19 mai 2023 dans les salles obscures.

Brie Larson réagit à son arrivée dans Fast and Furious 10

L’interprète d’un personnage inédit dans le nouveau film de la célèbre saga d’Universal Pictures se réjouit de l’officialisation : “Excité ne suffit même pas à expliquer ce que je ressens à l’idée de rejoindre la famille Fast merci de m’accueillir avec autant de gentillesse et d’excitation, Vin Diesel. J’ai hâte d’en partager plus (quand je le pourrai).“